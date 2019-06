Roma: Pd municipio VII, cinema Maestoso rimane chiuso, ennesimo fallimento M5s

- "Dopo un anno di promesse da parte del Comune e della proprietà, il cinema Maestoso è ancora chiuso. Nonostante i proclami e le rassicurazioni - a partire dalla presidente della commissione Cultura M5s Eleonora Guadagno - che nella commissione del 21 giugno 2018 si era impegnata a garantire l'avvio dei lavori e la ristrutturazione dei locali del cinema, oggi siamo costretti a constatare un fallimento su tutta la linea. I lavoratori continuano a vivere nella precarietà e un intero quartiere ne è rimasto impoverito culturalmente. Ci costituiremo in un Comitato permanente per chiedere la realizzazione delle promesse che sono state fatte e proseguiremo la nostra azione a tutti i livelli istituzionali e sul territorio". Così in una nota, il gruppo del Partito democratico del VII municipio. (Com)