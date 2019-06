Governo: Di Battista, Salvini efficace, ma c'è differenza tra furbi e bravi

- "Salvini è efficace in questa fase, ma attenzione perché anche Renzi è stato efficace, in una certa fase. Ma tra essere furbi ed essere bravi, c'è una bella differenza". Lo ha detto l'ex deputato del M5s, Alessandro Di Battista, durante la registrazione della puntata di "Otto e Mezzo", su La7. "Il primo anno al governo per noi è stato difficile ed esaltante e lo sapevo - ha aggiunto Di Battista - perché noi siamo brave persone che si sono chiuse nei ministeri per fare il loro lavoro. Ci vuole del tempo, come dice Grillo, perché le cose che abbiamo fatto si possano vedere concretamente".(Rer)