Torino: Giacometto (FI), su tangenziale risposta fumosa Mit evidenzia contraddizioni M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bastano le poche parole, pronunciate oggi in commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici dal sottosegretario Matteo Dell'Orco (M5s) in risposta ad una mia interrogazione del novembre scorso, per certificare il fallimento dell'ipotesi di affidare a un soggetto pubblico la concessione del sistema autostradale tangenziale torinese". Lo dichiara in una nota Carlo Giacometto, deputato piemontese di Forza Italia, componente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera. "L'11 dicembre 2017, cioè quasi un anno prima, la Città metropolitana - aggiunge Giacometto - aveva in effetti approvato un ordine del giorno, finalizzato da un lato a valutare la pubblicizzazione del sistema tangenziale torinese, dall'altro a separare la concessione per la gestione del sistema tangenziale di Torino da quella per la A55 Torino-Piacenza. Il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Dell'Orco, collega di partito del sindaco Chiara Appendino e del consigliere delegato ai Lavori pubblici e Infrastrutture, Antonino Iaria, con la sua odierna risposta in Commissione ammette come l'ipotesi della pubblicizzazione non sia mai stata presa neanche in considerazione dal suo ministero, mentre la separazione delle concessioni non sia attuabile alla luce delle indicazioni dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti". (segue) (Rin)