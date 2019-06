Torino: Giacometto (FI), su tangenziale risposta fumosa Mit evidenzia contraddizioni M5s (2)

- Carlo Giacometto aggiunge che si tratta di "una doppia sconfessione per il Movimento 5 stelle alla guida della Città metropolitana di Torino, proprio ad opera dei suoi referenti al momento al governo del Paese. Quanto, infine, alla concessione attualmente in essere, prendiamo atto della volontà di procedere con la pubblicazione del nuovo bando di gara per l'individuazione del concessionario di Satt, pur non avendo potuto conoscere tempi e modi previsti, stante la fumosità e la vaghezza della risposta del sottosegretario Dell'Orco su questo punto", conclude Giacometto. (Rin)