Cultura: Fondazione Tim lancia bando "L'arte che accoglie", utilizzo di tecnologie innovative nei musei (2)

- Si tratta, continua la nota, di "un modello di tecnologie inclusive replicabile, ispirato ai principi del design for all, da diffondere su scala nazionale nei musei, al fine di garantire la fruibilità delle opere d'arte da parte di tutti i visitatori. In particolare, 'L'arte che accoglie: inclusione nei musei attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative' è dedicato alle persone con difficoltà percettive e sensoriali, in specifico a quelle con disabilità congiunta della vista e dell'udito accompagnata da ritardo mentale o deficit motori. Il bando, destinato a soggetti pubblici e privati, senza finalità di lucro, è indirizzato a stimolare progetti che utilizzino le tecnologie più innovative quali, ad esempio: Algoritmi di intelligenza artificiale, esperienze immersive, Stampa 3D, Vocal search/sistemi vocali, Augmented and Virtual Reality, Percorsi multisensoriali tattili. Le soluzioni", conclude la nota, "dovranno essere sviluppate con approcci e tecnologie realmente replicabili e scalabili, in logica Open Source". (Com)