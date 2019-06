Usa: Fed mantiene invariati i tassi di interesse ma pronta al taglio se necessario (2)

- “Non c’è stato molto sostegno per tagliare i tassi ora, in questa riunione”, ha detto il presidente della Fed, Jerome Powell, in una conferenza stampa. “Pensiamo che sia meglio avere una visione chiara delle cose... Agiremo come prontamente se necessario (...) e useremo i nostri strumenti per sostenere l’espansione”, ha detto Powell. La Banca centrale ha lasciato l'intervallo di riferimento per i suoi tassi al 2,25 – 2,5 per cento. La maggior parte degli analisti non si aspettava un taglio dei tassi nel corso della riunione di questa settimana, ma c'era meno certezza del solito. Oltre ai segnali di un rallentamento economico, la Fed ha dovuto affrontare crescenti pressioni politiche da parte della Casa Bianca per tagliare i tassi. Le tensioni commerciali continuano ad poi a rappresentare un incognita. Dall'ultimo incontro della Fed agli inizi di maggio, l'amministrazione Trump ha aumentato le tariffe di 200 miliardi di dollari in beni di importazione cinese e ha minacciato di imporre nuove tariffe su ulteriori 300 miliardi di dollari di merci dalla Cina. (segue) (Was)