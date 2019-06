Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- Il sindaco di Roma Virginia Raggi conferisce la cittadinanza onoraria al maestro Ezio Bosso.Campidoglio, aula Giulio Cesare (ore 10:45)- Il sindaco di Roma Virginia Raggi interviene alla presentazione del 56° trofeo Settecolli.Circolo tennis del Foro Italico, via dei Gladiatori 31 (ore 12:30)- L'assessore a Roma Semplice Flavia Marzano partecipa all'evento dal titolo "Roma, pagopa e la questione dell'interoperabilità sostenibile".Sala Gonzaga, via della Consolazione 4 (ore 9:30)- L’assessore allo Sviluppo economico, turismo e lavoro Carlo Cafarotti interviene all'apertura del nuovo padiglione di Cinecittà world.Via Castel Romano, 200 (ore 10:30)- L’assessore allo Sviluppo economico, turismo e lavoro Carlo Cafarotti interviene all'inaugurazione della XXVesima edizione de“l’isola del cinema”, isola Tiberina (ore 19) (segue)(Rer)