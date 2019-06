Forza Italia: Gelmini, buon lavoro a Toti-Carfagna e a tutti noi

- Mariastella Gelmini, presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera, a margine dell’assemblea congiunta dei gruppi azzurri di Camera e Senato, in corso a palazzo Madama, ha rivolto "a Mara Carfagna e Giovanni Toti, e a tutti noi, un sincero augurio di buon lavoro. Si apre una fase nuova, sotto l’egida del presidente Berlusconi, che ha avuto la generosità e la capacità di riportare nel solco del confronto interno anche chi, come Giovanni Toti, aveva espresso linee che parevano divergere. La riorganizzazione del movimento - ha aggiunto la parlamentare - passerà dalla celebrazione di quel Congresso nazionale che ho chiesto, con il coinvolgimento più ampio possibile di tutte le energie di Forza Italia. Ci arriveremo con regole nuove e condivise e una visione dell’Italia del futuro, frutto di un confronto democratico, per continuare ad essere il pilastro essenziale del centro-destra italiano. Forza Italia", ha concluso Gelmini, "riparte dai suoi valori e dalla sua storia". (Rin)