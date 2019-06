Usa: Nevada, deraglia treno che trasporta granate e bombe

- Un treno che trasportava bombe, nitrato di ammonio e granate è deragliato nel Nevada, negli Stati Uniti. Secondo quanto riferito dalla stampa Usa, il treno è deragliato oggi a Wells, in Nevada, intorno alle 10:20 ora locale (le 19:20 in Italia), secondo un avviso di sicurezza pubblica pubblicato su Twitter dal dipartimento di Pubblica sicurezza della città e della contea di Elko. I video, pubblicati sui social media, hanno mostrato il fumo fluttuare dal treno. Non è chiaro a quale azienda appartenga il treno e se i vagoni deragliati trasportassero materiali pericolosi. Non è noto se l'incidente abbia provocato vittime o feriti. I soccorritori sulla scena riferiscono di aver trovato una "sostanza bianca polverosa" su tutto il terreno vicino al deragliamento. Il nitrato di ammonio è un composto chimico comunemente usato nei fertilizzanti e negli esplosivi. Nel frattempo sono stati chiusi 96 chilometri dell'autostrada Interstate 80, nel nord del Nevada. (Was)