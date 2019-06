Milano: mozione Lega in Consiglio comunale su investimenti in sicurezza, per Pd ok solo dopo approvazione delibera tpl

Milano, 19 giu 19:10 - (Agenzia Nova) - Il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Alessandro Morelli, ha depositato una mozione alla delibera sulla riforma tariffaria del trasporto pubblico, in cui chiede che almeno il 10 per cento (4,3 milioni) degli introiti generati dall'aumento del costo del biglietto (calcolati in 43 milioni) vengano investiti nella sicurezza di dipendenti Atm e passeggeri e per il contrasto dell'evasione del ticket. La percentuale era la stessa di cui si era parlato negli scorsi giorni: una mediazione che doveva essere uno dei punti cardine di un eventuale accordo tra Lega e maggioranza. Un'ipotesi che ora Morelli, però, esclude: "Quella - dichiara in riferimento al suo ordine del giorno - è una proposta di buon senso nell'interesse di cittadini e dipendenti Atm e per migliorare una delibera altrimenti inaccettabile. Siamo disposti a votarla subito, ma non si può ridurre il buonsenso a un dare e avere, nelle parole si guarda alla Milano che guarda al futuro, nei fatti questa sinistra rappresenta pienamente la prima Repubblica". (segue) (Rem) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Alessandro Morelli, ha depositato una mozione alla delibera sulla riforma tariffaria del trasporto pubblico, in cui chiede che almeno il 10 per cento (4,3 milioni) degli introiti generati dall'aumento del costo del biglietto (calcolati in 43 milioni) vengano investiti nella sicurezza di dipendenti Atm e passeggeri e per il contrasto dell'evasione del ticket. La percentuale era la stessa di cui si era parlato negli scorsi giorni: una mediazione che doveva essere uno dei punti cardine di un eventuale accordo tra Lega e maggioranza. Un'ipotesi che ora Morelli, però, esclude: "Quella - dichiara in riferimento al suo ordine del giorno - è una proposta di buon senso nell'interesse di cittadini e dipendenti Atm e per migliorare una delibera altrimenti inaccettabile. Siamo disposti a votarla subito, ma non si può ridurre il buonsenso a un dare e avere, nelle parole si guarda alla Milano che guarda al futuro, nei fatti questa sinistra rappresenta pienamente la prima Repubblica". (segue) (Rem)