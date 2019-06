Milano: mozione Lega in Consiglio comunale su investimenti in sicurezza, per Pd ok solo dopo approvazione delibera tpl (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora più drastico il consigliere leghista Massimiliano Bastoni, che è presente in Aula: "Non sono prove di dialogo e non c'è alcuna forma di accordo per la delibera. Vogliamo che parte dei soldi vengano utilizzati per finanziare la sicurezza, ma gli emendamenti alla delibera sono un altro discorso e non abbiamo intenzione di ritirarli". Per il capogruppo del Pd, Filippo Barberis, invece, l'ordine del giorno sugli investimenti in sicurezza è subordinato all'approvazione della delibera sulla riforma tariffaria: "Da parte nostra - ha spiegato - non c'è una contrarietà a investire in sicurezza, ma il tema può essere affrontato solo dopo che è stata votata la delibera". (Rem)