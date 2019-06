Ue: via libera Aula Senato con 142 sì a risoluzione maggioranza su comunicazioni Conte

- Con 142 sì, 88 no e 15 astensioni, l'Aula del Senato ha dato il via libera alla risoluzione della maggioranza in merito alle comunicazioni del premier Giuseppe Conte in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Bocciate le risoluzioni presentate dalle opposizioni. (Rin)