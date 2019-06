Bankitalia: Visco, debito pubblico elevato, dubbi che riusciamo a sostenerlo

- In Italia “abbiamo un debito pubblico alto e crescente in rapporto al prodotto e abbiamo dei dubbi che riusciamo a sostenerlo. È possibile sostenerlo ma ci devono essere delle condizioni”. Lo ha dichiarato Ignazio Visco, governatore della Banca d’Italia durate il convegno “Il pensiero di Keynes nell’Europa e nel mondo di oggi”, promosso dalla Fondazione Ugo La Malfa e l'Ispi a Milano. “L’Italia è l’unico paese tra tutti i paesi avanzati ed europei dove l’onore per l’interesse sul debito pubblico supera di molto il tasso di crescita - ha aggiunto Visco - Servono politiche diverse, una visione di più lungo termine alla quale collegare un’attività privata delle imprese volta ad investire e garantire un tasso di crescita più alto”. (Rem)