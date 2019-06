Roma: Bordoni (FI), Raggi bis? ai cittadini basta questo mandato disastroso

- "Tre anni fa Raggi diventava sindaco di Roma e affacciandosi al balconcino più bello del mondo piangeva. Oggi, dopo tre anni di malgoverno in cui la nostra amata Capitale è più brutta, più sporca e più povera, sono i romani a piangere. Tre anni fa Raggi diceva Il vento sta cambiando', oggi l'unica cosa che è cambiata in peggio è la vita dei romani, alle prese sempre di più con metropolitane ferme, immondizia puzzolente, topi, gabbiani, buche, verde pubblico incolto". Così il consigliere Davide Bordoni, capogruppo di Forza Italia in Campidoglio, in un post su Facebook commentano l'operato del sindaco Virginia Raggi. "Tre anni fa Raggi diceva che dopo il mandato da sindaco avrebbe lasciato la politica e sarebbe tornata alla società civile, oggi studia con il suo partito come superare la regola dei due mandati per ricandidarsi di nuovo al prossimo giro. Non si affanni, la sindaca Raggi, i romani la prossima volta la manderanno a casa, dopo una consiliatura a dir poco disastrosa!", ha concluso Bordoni. (Com)