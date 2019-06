Europa: Stefania Craxi, serve riforma istituzionale di cui Bettino intravedeva necessità

- Dopo la caduta del muro di Berlino c'è stata da parte dell'Italia e di altri paesi europei una "volontaria cessione della sovranità nazionale, a partire dalla cessione della sovranità monetaria, in cui la logica del vincolo esterno ha prevalso su qualunque altra". Alla luce di questo "è necessario introdurre correttivi dando vita a quella riforma di cui Craxi intravede la necessità già un decennio prima della caduta del muro di Berlino: una grande riforma del sistema istituzionale in Italia. Una grande riforma che doti l'Italia di un sistema vero di governo che ristabilisca l'equilibrio poteri e porti anche processo a una democratizzazione del processo Europeo". Lo ha affermato il presidente onorario della Fondazione Craxi, Stefania Craxi, nel corso de convengo 'Bettino Craxi e il 1989 - L'Italia e l'Europa nel nuovo ordine globale' tenutosi questo pomeriggio presso la Sala Zuccari del Senato. "Finché non avverranno queste correzioni - ha aggiunto - le conseguenze le pagheremo ancora lungo e non saremo in grado mettere Europa nelle condizioni di competere". (Rer)