Rifiuti Roma: Ama, in due giorni raccolte 5,7 tonnellate e monitorate 100 scuole

- Prosegue il lavoro h24 di Ama per rimuovere le giacenze di rifiuti provocate principalmente dalle consistenti riduzioni (oltre 700 tonnellate/giorno) dei quantitativi accolti in impianti di trattamento terzi, scattate nelle scorse settimane e tuttora in corso. Lo comunica Ama in una nota. "A ciò, come è noto, si è aggiunto il fermo temporaneo per guasto, a fine maggio, del Tmb di Rocca Cencia nonché una tardiva redistribuzione, rispetto a quanto concordato, degli spazi per il recupero e smaltimento dei rifiuti del trattamento della società E.Giovi (linee Malagrotta 1 e 2). Nelle ultime 48 ore, l’azienda capitolina per l’ambiente, nonostante le oggettive difficoltà operative contingenti, ha assicurato la raccolta di oltre 5.700 tonnellate di rifiuti indifferenziati. In questi giorni, le operazioni di pulizia e raccolta dei rifiuti stanno riguardando anche punti sensibili come le aree antistanti le scuole. Monitorati circa 100 istituti con interventi dedicati che scattano in caso di necessità. In vari casi, le attività di controllo hanno evidenziato anche l’abbandono illecito di rifiuti (ingombranti o altro) a terra, per il quale – si ricorda – sono previste sanzioni", continua la nota. (segue) (Com)