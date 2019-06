Rifiuti Roma: Ama, in due giorni raccolte 5,7 tonnellate e monitorate 100 scuole (2)

- "L’azienda, con i propri mezzi ed operatori, sta facendo tutto il possibile per limitare i disagi per i cittadini, utilizzando al massimo grado l’asset impiantistico pubblico di sua proprietà. Dopo aver lavorato quotidianamente su 4 turni, nella giornata di ieri, un guasto imprevedibile ha determinato un rallentamento nelle attività di trattamento presso il Tmb aziendale di Rocca Cencia. Sono stati approntati interventi immediati e l’azienda ha già ripristinato il regolare andamento delle operazioni all’impianto. In questa situazione straordinaria Ama rinnova ancora una volta l’appello a tutti i cittadini a ridurre al massimo la produzione di rifiuti indifferenziati, a utilizzare esclusivamente i contenitori con disponibilità di capienza e, soprattutto, a non abbandonare mai i sacchetti dei rifiuti in terra. Il rispetto scrupoloso delle regole per conferire correttamente le varie frazioni riciclabili contribuisce, infatti, a far crescere ulteriormente la differenziata (oltre 46% ad aprile) e a migliorare il decoro urbano", ha concluso Ama. (Com)