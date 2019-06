Messico: a maggio creati 3.983 posti di lavoro, -88 per cento su stesso periodo 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di maggio sono stati creati in Messico 3.983 posti di lavoro regolari, un calo dell'88,2 per cento rispetto allo stesso mese del 2018. Lo riferisce la previdenza sociale messicana (Imss) riportando il bilancio composto dalla fine di 36.981 posti di lavoro a termine e dalla creazione di 40.664 posti di lavoro permanenti. A maggio del 2018 il bilancio era stato di 33.966 posti di lavoro in più rispetto al mese precedente. Le cifre su anno parlano di 474.838 nuovi posti di lavoro, un incremento del 2,4 per cento, dato comunque peggiore dal marzo del 2010. Al 31 di maggio del 2019 il numero totale di lavoratori iscritti all'Imss sono stati 20.382.910. (Mec)