Monza: Comune, firmati nuovi Patti di collaborazione su ambiente, sicurezza e cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ambiente, sicurezza e cultura sono i temi al centro dei nuovi "Patti di collaborazione" firmati stasera in Comune dall'amministrazione monzese e la cittadinanza. "Siamo convinti che il cittadino debba essere al centro dell'azione amministrativa della pubblica amministrazione – spiega il sindaco Dario Allevi. Per questo lavoriamo sui 'Patti di collaborazione', uno strumento che favorisce l'azione diretta dei cittadini. E lo fa in modo concreto, non è il libro dei sogni: parliamo, infatti, di azioni da fare e risorse stanziate". Per quanto riguarda la cultura il progetto firmato con l'associazione "La Biblioteca è una Bella Storia" sono delle letture animate presso il Centro civico Triante. L'iniziativa prevede un'attività di lettura ad alta voce di romanzi, racconti e poesie aperta alla partecipazione di tutti i cittadini, in particolare alle persone anziane del quartiere. Sul tema dell'ambiente Al centro del patto sottoscritto con il gruppo informale «Coccinelle» c'è la realizzazione e la gestione di un «orto-giardino condiviso» in via Luca della Robbia, nel quartiere Cederna. Il progetto prevede un'area sensoriale, con particolare attenzione alle essenze che stimolino i sensi (tatto, olfatto, vista e gusto), e la costruzione di percorsi didattici ed educativi a tema educativo, ambientale ed ecologico in collaborazione con le scuole del quartiere (Istituto Comprensivo via Correggio e Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri «Achille Mapelli»), con la Consulta di Quartiere e il Centro Diurno Disabili di via Gallarana. L'"orto-giardino condiviso", inoltre, dovrà diventare un presìdio del quartiere ad alta valenza ecologica e ambientale dove promuovere e divulgare la conoscenza dell'habitat tipico del territorio. Il «Patto» ha validità di tre anni. Verificati obiettivi e dei risultati raggiunti, le parti potranno decidere di rinnovarlo. La sicurezza è il focus del "Patto di Collaborazione" firmato con il gruppo informale "Controllo di vicinato". L'obiettivo del progetto è il sostegno e lo sviluppo di ogni azione finalizzata alla coesione sociale, all'inclusione e alla sicurezza delle comunità. Due le azioni previste: lo sviluppo di una cultura della sicurezza urbana partecipata e del ruolo attivo dei cittadini attraverso una comunicazione efficace, veloce e organizzata, recuperando le "regole di buon vicinato"; la collaborazione con le Forze dell'Ordine, attraverso la segnalazione di situazioni inusuali e comportamenti sospetti, nella prevenzione del crimine e nell'individuazione delle condizioni che lo favoriscono. Il Controllo di vicinato opererà in stretto contatto con il Comandi di Polizia Locale. Il «Patto di Collaborazione» è stato sottoscritto per tre anni. Alla scadenza, se gli obiettivi saranno stati raggiunti e i risultati ottenuti saranno soddisfacenti, le parti potranno decidere di prorogarlo.(Com)