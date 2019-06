Ambiente: Grimoldi (Lega), bene riconoscimento Unesco per il Po, ora colleghiamolo ai navigli e trasformiamolo nell'idrovia del Nord

- Il deputato della Lega, Paolo Grimoldi, commenta in una nota positivamente la scelta del Consiglio internazionale del Programma Mab (Man and biosphere) dell'Unesco di proclamare due nuovi siti italiani quali riserve mondiali Unesco: la riserva 'Po Grande' e la Alpi Giulie. “Da lombardo - afferma il segretario della Lega lombarda - sono felice e orgoglioso che il Po, il nostro grande fiume che da sempre unisce il Nord dalle Alpi alla laguna veneta toccando le nostre grandi Regioni del Nord abbia ottenuto questo riconoscimento”. “Adesso auspico - continua . di andare avanti nell'ambizioso progetto di rendere il Po collegabile ai Navigli, parallelamente al progetto della riapertura dei Navigli a Milano, attraverso il progetto di realizzazione del canale navigabile per collegare il Po fino a Cremona e avere l'idrovia padana, trasformando il nostro grande fiume in un vero e proprio corridoio fluviale europeo. Un impegno - conclude Grimoldi - al quale l'Unione Europea tiene in modo particolare, avendo inserito il Po fra le reti infrastrutturali strategiche del trasporto, il cui potenziamento e sviluppo è indicato come prioritario”. (Com)