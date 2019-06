Decreto Crescita: Gelmini (FI), maggioranza nel caos

- Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, scrive in una nota che "dopo due deliberazioni in Consiglio dei ministri, un mese e mezzo di lavori a singhiozzo, rinvii e correzioni e a dieci giorni dalla scadenza, il decreto Crescita (che deve ancora essere esaminato dal Senato) torna in commissione alla Camera. Dietro finte motivazioni tecniche, c'è invece l'ennesimo scontro tra le due componenti che sostengono il governo. Al centro della contesa stavolta c'è la gestione del Fondo sviluppo e Coesione: il ministro per il Sud, Barbara Lezzi", continua la parlamentare, "ha detto infatti chiaramente che l'emendamento proposto dalla Lega e approvato dalla commissione che sposta la gestione dei fondi dal suo ministero alle Regioni, non sarà mai accettato dal Movimento cinque stelle e lo ha definito un atto di 'totale scorrettezza', evidentemente da parte della Lega. Questa maggioranza", conclude Gelmini, "è alla frutta e sta umiliando il Parlamento". (Com)