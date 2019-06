Scuola: Nencini (Psi), presentata interrogazione a Bussetti su irregolarità concorsi pubblici per dirigenti scolastici (2)

- "Il tema presenta una formidabile urgenza e il ministro Bussetti ha sostenuto che la responsabilità di queste irregolarità - ha affermato Nencini a margine della conferenza stampa - è della commissione del concorso e della parte amministrativa del ministero, ma ritengo che se il ministro sa e 'vede', è tenuto a svolgere un ruolo di controllo, in ragione della sua funzione istituzionale, e se le cose non tornano ha l'obbligo di fermarsi e istituire almeno una commissione di inchiesta interna per vederci chiaro, se non vuole rivolgersi direttamente alla magistratura. Se fossi nei panni del ministro", ha concluso Nencini, "sarei almeno preoccupato". (Rin)