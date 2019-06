Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIl sindaco di Milano, Giuseppe Sala, prende parte con il saluto iniziale agli Innovation Days del Sole 24 OreSole 24 ore in via Monte Rosa 91, (ore 9.00)L’assessore alla Cultura Filippo Del Corno interviene alla cerimonia di intitolazione a Madre Virginia Besozzi dell’attuale via Turbigo, compresa tra via Novara e via Molinetto.via Turbigo, con ingresso da via Novara 540 (ore 10.30)L’assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio, Cristina Tajani con il Direttore Generale di Fondazione Welfare Ambrosiano, Romano Guerinoni, presenta “Welfare Pensione”, il fondo di garanzia da 2 milioni di euro finalizzato a facilitare l’accesso alla pensione dei disoccupati anziani. Intervengono: Massimo Bonini, Segretario Generale Camera del Lavoro Metropolitana di Milano; Carlo Gerla, Segretario Generale CISL Milano Metropoli; Danilo Margaritella, Segretario Generale UIL Milano e Lombardia; Beatrice Zanolini, Consigliere Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza e Brianza.Palazzo Giureconsulti, Piazza dei Mercanti, 2 (ore 11.30)Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, interviene all'inaugurazione di FuoricinemaArena accanto all'Anteo Palazzo del Cinema, via Milazzo, 9 (ore 17.00)L’assessore Lorenzo Lipparini partecipa alla firma dell’accordo di collaborazione per la cura condivisa delle aree verdi di via Brambilla, nel quartiere Adriano, attraverso la rigenerazione di un'area verde data in concessione all’associazione sportiva dilettantistica Real Crescenzago. Nel patto è prevista anche la cura condivisa delle aiuole della “Casa della Carità” e di quella comunale posta in continuità lungo la via, cui si affiancheranno attività aggregative e inclusive per il quartiere e per gli ospiti della "“Casa della Carità”."Real Giardino" di via Brambilla, angolo via privata Trasimeno (ore 18.30)Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala partecipa con un saluto all'inaugurazione di IBM StudiosPiazza Gae Aulenti 10 (ore 19.00) (segue) (Rem)