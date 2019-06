Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaREGIONEIl presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana interviene all'evento 'Innovation days: l'eccellenza dei territori' presso la sede del Gruppo Il Sole 24 ore.Il Sole 24 Ore, Via Monte Rosa, 91 (ore 9.00)L'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità della Regione Lombardia, Stefano Bolognini, partecipa al convegno “L'affitto a canone concordato in Lombardia. Analisi e prospettive degli accordi locali”. L'importante convegno presenta i dati della ricerca promossa da PoliS Lombardia col Politecnico di Milano per conto di Regione Lombardia per verificare la diffusione in Lombardia degli accordi locali a fronte della introduzione delle misure di welfare abitativo per favorire l'accesso e il mantenimento dell'abitazione in locazione.Palazzo Pirelli, Belvedere Jannacci, 31° piano, via via F. Filzi, 22 (ore 10.00)L'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, interviene alla conferenza stampa di presentazione della IX edizione de 'I Maestri del Paesaggio - Landscape Festival' che si terrà a Bergamo dal 5 al 22 settembre 2019.Palazzo Lombardia, Belvedere, 39° piano, ingresso N1, Piazza Città di Lombardia, 1 (ore 11.00)Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana sottoscrive il protocollo d'intesa per la promozione dei rapporti di lavoro tra Regione Lombardia e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. L'accordo viene firmato nell'ambito del "Festival del Lavoro" in programma a Milano.Centro Congressi Mico, piazzale Carlo Magno, 1 (ore 16.30)Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana partecipa all'evento "Dialoghi sulla mobilità" in programma a Milano presso la Fondazione del Corriere della Sera.Fondazione Corriere della Sera, Via Balzan, 3 Milano (ore 18.00) (segue) (Rem)