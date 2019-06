Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (3)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaVARIEIl vice Premier Luigi Di Maio interviene al Festival del lavoro. Con Rosario De Luca, Presidente della Fondazione studi consulenti del lavoro.Centro Congressi Mico, Piazzale Carlo Magno 1 (ore 15.30)Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, interviene al "Festival del Lavoro 2019", organizzato dal Consiglio nazionale dell'Ordine e dalla Fondazione Studi Consulenti del lavoro.Centro Congressi Mico, Piazzale Carlo Magno 1 (ore 16.30)Nell'ambito del Festival del lavoro “Dialoghi sul futuro dell'Italia”, con Alessandro Profumo, Amministratore delegato Leonardo e Gennaro Sangiuliano (Direttore TG2 RAI)Centro Congressi Mico, Piazzale Carlo Magno, 1 (ore 17.00)Nell'ambito del Festival del lavoro “Dialoghi sul futuro dell'Italia”, con Debora Rosciani (Giornalista di Radio 24) e Pasquale Tridico (Presidente Inps)Centro Congressi Mico, Piazzale Carlo Magno, 1 (ore 17.50)L’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, celebra la festività liturgica del “Corpus Domini” nel centro storico di Milano. L’Arcivescovo presiede la Santa Messa nella parrocchia di Santa Maria del Carmine e, subito dopo, guida la Processione eucaristica fino all’Arena Civica lungo il seguente itinerario: via Mercato, via Arco, Foro Bonaparte, via Quintino Sella, piazza Castello, via Gadio e via Lega Lombarda.Parrocchia di Santa Maria del Carmine, Piazza del Carmine, 2 (ore 20.00) (Rem)