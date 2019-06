Roma: Lemmetti dopo incontro con Castelli, al lavoro per stanare "furbetti" di tassa soggiorno

- "La presentazione dei dati sull'evasione del contributo di soggiorno da parte delle strutture di Roma Capitale è il punto di partenza per costruire una strada in salita che trova nella collaborazione istituzionale il suo motore principale. In questo percorso è importante per Roma Capitale avere la possibilità di integrare i dati dei contribuenti in uso ai propri sistemi informatici, perché direttamente acquisiti e trattati dagli uffici, con quelli a disposizione di altri enti fiscali. L'obiettivo è quello di un più completo e capillare inquadramento dei profili dei contribuenti al fine di 'stanare' i furbetti e pian piano delineare un sistema impositivo meno gravoso per chi paga correttamente i tributi". Lo ha detto l'assessore al Bilancio di Roma Capitale Gianni Lemmetti al termine dell'incontro di oggi con il viceministro dell'Economia Laura Castelli, in Campidoglio, durante il quale si è discusso, tra le altre cose, di tassa di soggiorno e decreto Salva Roma. (Rer)