Roma: Tempesta-Biondo (Pd), dopo un anno da chiusura cinema Maestoso nulla è cambiato, lavoratori in ginocchio

- "A un anno dalla chiusura del cinema Maestoso, nulla è cambiato. Dopo aver fatto promesse a maggio scorso in commissione Cultura, i lavori di ristrutturazione del Cinema non sono ancora cominciati e uno storico punto di riferimento è abbandonato a se stesso". Lo dichiarano in una nota Giulia Tempesta, consigliera del Partito democratico di Roma Capitale e Francesca Biondo consigliera Pd del VII Municipio di Roma. "Chiediamo, nuovamente, un intervento della commissione Cultura per sapere a che punto è la questione e se il Campidoglio si stia interessando al futuro del Cinema Maestoso e dei lavoratori. Oggi sono tre anni che la sindaca Raggi è alla guida di questa città e, come abbiamo letto oggi dalle pagine dei giornali e come denunciamo da tempo, tutto è peggiorato. Oggi siamo in presidio davanti al Cinema Maestoso, l'ennesimo esempio di come Roma stia morendo lentamente. La sindaca Raggi, la giunta, la maggioranza tutta hanno risposte da dare a chi vuole sapere che fine farà questo spazio culturale?", hanno concluso Tempesta e Biondo. (Com)