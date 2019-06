Messico: Lopez Obrador, nel 2020 una impresa statale per internet in tutto il paese

- Il Messico disporrà di una impresa di telecomunicazioni pensata per garantire connessione internet e telefonia mobile in tutto il paese. Lo ha detto il presidente Andres Manuel Lopez Obrador segnalando che il progetto era stato anticipato durante una conversazione in videochiamata avuta martedì con l'amministratore delegato di facebook, Mark Zuckerberg. "Gli ho spiegato che creeremo una impresa di telecomunicazioni e che cerchiamo partner", ha detto Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. "Lo Stato avrà un'impresa di telecomunicazione per garantire la connessione attraverso internet e i telefoni cellulari nel paese", ha precisato il capo dello stato. L'impresa, ha segnalato Lopez Obrador, dovrebbe iniziare ad operare nel 2020, accedendo alla fibra ottica della Commissione federale dell'elettricità. "Ho già parlato con i membri del consiglio dell'Istituto federale delle telecomunicazioni (IfT) per sollecitare, una volta che verrà creata l'impresa, la concessione della fibra ottica. Una volta creata l'impresa, e ottenuta la concessione, andremo a utilizzare tutta l'infrastruttura per arrivare a tutti i comuni del Messico", ha aggiunto. (segue) (Mec)