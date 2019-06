Messico: Lopez Obrador, nel 2020 una impresa statale per internet in tutto il paese (2)

- Nella giornata di ieri, Lopez Obrador aveva diffuso sulle piattaforme sociali il video con la parte saliente della conversazione in videochiamata con Zuckerberg. Un messaggio nel quale il presidente, sin qui restio ad abbandonare il paese, ricordava che per le attività internazionali non è necessario "viaggiare spesso", ma si può ricorrere alla tecnologia. "Abbiamo una rete elettrica che arriva al 95 per cento della copertura e vogliamo sfruttarla", spiegava Amlo all'ideatore del popolare sito web. "Se lo ritieni interessante, ti invitiamo a partecipare per poter fare una società. Sarebbe qualcosa di straordinario, che favorirebbe la connettività in Messico", spiegava. (Mec)