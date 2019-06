Difesa: Rizzo-Tesei, settore aerospaziale decisivo per occupazione e sviluppo tecnologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianluca Rizzo e Donatella Tesei, rispettivamente presidenti delle commissioni Difesa di Camera e Senato, del Movimento cinque stelle e della Lega, affermano in una nota che "l'Aerospazio è un comparto decisivo per l'industria e la ricerca nazionale ed europea. Su questo terreno si gioca una delle partite del futuro industriale del paese. Stare al passo con le tecnologie, in alcuni casi essere l'apripista di nuove, è fondamentale per un comparto che può dare grandi ricadute occupazionali e contribuire ad un moderno ed efficiente sistema di difesa". Il presidente Rizzo e la presidente Tesei hanno visitato il Paris Air Show di Le Bourget, a Parigi, alla guida di una delegazione parlamentare delle commissioni Difesa di Camera e Senato. "Siamo qui con i colleghi Ferrari, Pagani, Donno, Rauti oltre le colleghe Orrico e Fiorini della commissione Attività produttive - aggiungono i due parlamentari - per renderci conto dei progressi che l'industria aerospaziale europea sta facendo e delle tante eccellenze italiane in questo campo. Per noi questa visita inoltre è particolarmente preziosa perché nei prossimi mesi le commissioni saranno chiamate a pronunciarsi sulla pianificazione dei sistemi d'arma e sulle prospettive della ricerca tecnologica nel campo della difesa. Quello che stiamo vedendo a La Bourget ci riempie di orgoglio", concludono Rizzo e Tesei, "per il protagonismo e l'innovazione che l'industria aerospaziale italiana è stata capace di proporre e produrre". (Com)