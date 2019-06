Bankitalia: Visco, Spendiamo come altri Paesi, ma nostro livello infrastrutture più basso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Spendiamo come gli altri Paesi ma il livello delle nostre infrastrutture è molto più basso”. Lo ha dichiarato Ignazio Visco, governatore della Banca d’Italia all’incontro “il pensiero di Keynes nell’Europa e nel mondo” svoltosi a Milano a Palazzo Clerici. “Questo credo che sia un problema che la politica si deve porre con attenzione” ha proseguito Visco il quale, sempre durante il suo intervento, ha parlato delle imprese sostenendo che “non hanno fiducia nel sistema economico e sul fatto che le forze politiche siano in grado di rimuovere gli ostacoli alla produzione, c’è un timore del futuro che hanno le imprese che in un mondo così globale sarà difficile trovare il lavoro, per trovarlo servono competenze e conoscenze che non ci sono perché non ci si investe, servono materiali e strutture e da noi ci sono meno che altrove”. L’Italia, governatore della Banca d’Italia paga infatti anche un’arretratezza tecnologica: “nella sfida tecnologica abbiamo tanto da guadagnare, ma noi come Paese siamo ancora indietro”. (Rem)