Ue: Romeo (Lega), Italia finalmente protagonista in Europa, basta imposizioni dall'alto

- Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, nella dichiarazione di voto sulla risoluzione di maggioranza dopo l'informativa del presidente Giuseppe Conte sul prossimo Consiglio europeo, ha dichiarato che "la notizia che l'Italia stia per affrontare un negoziato è buona, conferma che qualcosa è cambiato rispetto al passato: fino a qualche tempo fa anziché negoziare prendevamo ordini dall'Europa. Ora c'è finalmente la volontà di cambiare. Non è vero che siamo isolati, comunque meglio che essere in condizioni di sudditanza: tanti paesi stanno osservando con attenzione quanto avviene in Italia e sperano che si possano cambiare le regole, a beneficio di tutti quanti. In Europa si gioca una partita decisiva", ha proseguito il parlamentare, "confidiamo che tutti, anche le minoranze, stiano dalla parte dell'Italia. Noi chiediamo adeguata presenza italiana ai vertici Ue, un commissario italiano con un portafoglio di interesse strategico, scelta coerente con il risultato elettorale del 26 maggio nel rispetto della volontà del popolo, chiediamo di scongiurare eventuali tagli alla politica agricola comune, il rilancio degli investimenti". (segue) (Rin)