Ue: Romeo (Lega), Italia finalmente protagonista in Europa, basta imposizioni dall'alto (2)

- "Sul meccanismo europeo di Stabilità", ha continuato l'esponente del Carroccio, "non vogliamo modifiche che vadano a penalizzare i paesi che hanno maggiormente bisogno di investire e crescere. Al negoziato dobbiamo andare pronti al dialogo costruttivo, ma con pari dignità, perché l'Italia è un grande paese, fondatore e quinto contribuente dell'Ue, e come tale va rispettato. L'Europa deve avere fiducia in noi così come la stanno dimostrando i dati positivi relativi ai mercati. È arrivato il momento di stare in Europa senza dimenticarci di essere italiani: basta cessioni di potere", ha concluso Romeo, "riprendiamo quello spirito europeo che fu contenuto nei Trattati di Roma". (Rin)