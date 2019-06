Decreto Crescita: Pd, governo nel caos, su Mezzogiorno un pasticcio

- Antonio Misiani, responsabile economico del Partito democratico, afferma in una nota che "l’emendamento che sposta sulle Regioni la titolarità e la gestione delle risorse FSC 2021-2027 è un gran pasticcio: una norma scritta frettolosamente e male, imposta dalla Lega con un blitz, avallata dai cinque Stelle in commissione e tardivamente sconfessata dalla ministra Lezzi. È l’ennesima conferma del caos in cui versa la maggioranza, ma anche della totale assenza di una strategia del governo per rilanciare il Sud. La logica dell’emendamento è inaccettabile", conclude l'esponente dem, "perché rischia di smantellare ogni programmazione seria delle risorse per il Mezzogiorno. Bisogna porvi rimedio, e farlo rapidamente".(Com)