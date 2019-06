Venezuela: governo respinge dichiarazioni Mogherini, Ue "subordinata" a Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo venezuelano torna ad accusare l'Unione Europea di ingerenze illegittime nei propri affari interni, frutto di una "sottomissione" alla strategia portata avanti dall'amministrazione Usa di Donald Trump. In una nota diffusa dal ministero degli Esteri, Caracas respinge le dichiarazioni dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, che aveva parlato di "preoccupazione per il peggioramento della situazione politica e umanitaria", condannando tra l'altro "gli arresti arbitrari e la revoca dell'immunità parlamentare" ai deputati dell'opposizione. Parole con cui il Servizio affari esteri, intervenendo "negli affari di esclusiva competenza del Venezuela e delle sue istituzioni", si mostra "chiaramente subordinato alla strategia dell'amministrazione Trump per dare vita a un cambio di governo attraverso vie incostituzionali in Venezuela". (segue) (Brb)