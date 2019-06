Kosovo: rappresentanza Ue, Associazione comuni serbi rimane tema dialogo

- Il rapporto annuale della Commissione europea fornisce un quadro chiaro degli obblighi per Pristina e Belgrado sulla base degli accordi raggiunti nell'ambito del dialogo mediato dall'Ue. Questa la risposta della rappresentanza Ue in Kosovo, contattata dal portale d'informazione "Gazeta Express" per commentare le recenti affermazioni del presidente kosovaro Hashim Thaci, il quale ha detto che la questione della creazione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba del Kosovo "è morta". Secondo la rappresentanza Ue a Pristina, il rapporto della Commissione pubblicato lo scorso 29 maggio chiarisce gli obblighi per Serbia e Kosovo e le parti devono quindi trovare un accordo sulla normalizzazione dei rapporti che includa tutte le questioni precedentemente concordate a Bruxelles. (segue) (Kop)