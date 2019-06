Serbia-Italia: delegazione Farnesina a Belgrado incontra direttore ufficio per il Kosovo Djuric (2)

- Il direttore dell'Ufficio serbo ha poi dichiarato che il proseguimento del dialogo Belgrado-Pristina è nell'interesse sia dei serbi che degli albanesi e che è necessario al più presto rinnovare gli sforzi per normalizzare la situazione sul terreno. Djuric ha infine ribadito che l'eliminazione dei dazi sulle merci serbe è la "condizione minima" per il proseguimento del dialogo. La parte italiana ha espresso apprezzamento per la posizione responsabile assunta dalla Serbia dopo l'introduzione dei dazi da parte di Pristina, e ha auspicato che il dialogo riprenda al più presto. L'Italia continua a chiedere la rimozione dei dazi da parte di Pristina, secondo quanto ribadito nel corso della riunione odierna. La parte italiana ha inoltre espresso grande soddisfazione per l'eccellente stato dei rapporti bilaterali con la Serbia e per quanto Belgrado sta facendo a favore della cooperazione regionale. E' stato infine ribadito il forte e continuo sostegno dell'Italia al percorso di integrazione europea della Serbia. (Seb)