Rifiuti Roma: Baglio-Zannola (Pd), è caos, Raggi convochi consiglio straordinario e presenti piano

- "Tre anni di immobilismo sulla gestione dei rifiuti hanno fatto precipitare la città di Roma nel caos e dentro una crisi senza precedenti. La nostra città è ormai diventata una discarica a cielo aperto e la stagione estiva aggrava la situazione anche dal punto di vista socio sanitario". Lo affermano in una nota Valeria Baglio e Giovanni Zannola, consiglieri del gruppo Pd in Campidoglio. "Non c'è ormai quadrante dove l'inadeguatezza della sindaca Raggi si palesa attraverso montagne di rifiuti che sprigionano effluvi maleodoranti. Non si tratta più, e solo, di una questione di decoro, ma di una assenza di strategia per tutto il comparto dei rifiuti tanto che a Roma manca un assessore all'Ambiente, manca un piano industriale per Ama dove ancora non si è insediato il consiglio di amministrazione e mancano soprattutto impianti in grado di trattare i rifiuti a fronte di una raccolta differenziata che non aumenta. Il sacchetto fuori dai contenitori è solo una parte del problema visto che si brancola nel buio sull'intero ciclo dei rifiuti: dalla raccolta al trasporto, dal trattamento allo smaltimento. Se non è forte la presenza istituzionale è notorio che il comparto dei rifiuti è soggetto ad infiltrazioni della criminalità organizzata. La sindaca Raggi invece di piccarsi per le critiche che gli giungono da ogni dove dovrebbe agire ed assumere le decisioni che servono alla città per ridare dignità alla vita dei romani sommersi dalla immondizia. Convochi un consiglio straordinario e presenti un piano organico di intervento. Il Pd farà la sua parte nell'interesse comune di tutta la collettività", hanno concluso i consiglieri dem. (Com)