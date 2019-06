Brasile: ministro Giustizia Moro su scandalo intercettazioni, "non ho nulla da nascondere"

- Il ministro della Giustizia Sergio Moro ha dichiarato di non avere “niente da nascondere” in relazione ai messaggi scambiati con il procuratore federale Deltana Dallagnol nell'ambito delle indagini sull'operazione Lava Jato. Il ministro ha parlato oggi alla commissione per la Costituzione e giustizia del Senato brasiliano (Ccj), per chiarire la sua posizione dopo la pubblicazione dell'inchiesta del giornale "The Intercept", costruita su un "importante volume" di conversazioni private, nella quale è emerso che i magistrati del pool anti-corruzione "Lava Jato", in contatto con l'ex giudice Moro, avrebbero lavorato per costruire prove da usare nel processo contro l'allora presidente Luiz Inacio "Lula" da Silva e per ostacolare la campagna elettorale presidenziale del 2018 del candidato del Partito dei lavoratori, Fernando Haddad. ”Stanno facendo questo per ostacolare questo nuovo corso anticorruzione, che non è stato raggiunto da me o dai magistrati ma dalla società brasiliana”, ha detto Moro, chiarendo di non avere “nulla da nascondere”. Il ministro ha quindi dichiarato di avere sempre agito nel quadro della legge nell’ambito dell’inchiesta Lava Jato e che le persone condannate per corruzione sono state condannate perché colpevoli di corruzione, non per altre ragioni. (segue) (Brb)