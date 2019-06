Brasile: ministro Giustizia Moro su scandalo intercettazioni, "non ho nulla da nascondere" (5)

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha difeso l'attività del ministro della Giustizia, Sergio Moro, come giudice dell'inchiesta Lava Jato, affermando che la sua azione come magistrato "non ha prezzo" e che è "parte della storia del Brasile". "Moro ha tirato fuori e mostrato le viscere del potere. Quello che ha fatto Moro non ha prezzo, e per questo è ormai un pezzo di storia del Brasile", ha commentato Bolsonaro ai giornalisti presenti presso il palazzo presidenziale del Planalto. (Brb)