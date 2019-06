Ict: accordo Generali Italia-Google per innovare prodotti e servizi clienti retail e corporate (2)

- Per rispondere a questi obiettivi e accelerare sul percorso di costante innovazione, all’interno dell’Innovation Park di Mogliano Veneto aprirà un laboratorio in cui personale qualificato di Google - riconosciuto come uno dei leader globali nella fornitura di servizi cloud sicuri, aperti, intelligenti e trasformativi - affiancherà gli esperti di Generali Italia nell’ideazione e industrializzazione di prodotti e servizi innovativi. La partnership prevede anche un intenso programma di formazione sulle nuove tecnologie e competenze del futuro, come intelligenza artificiale e machine learning, accelerando così il percorso di cultura del cambiamento intrapreso da Generali Italia. Nel prossimo triennio, la Compagnia prevede l’aumento del 30 per cento in formazione su questi ambiti. (segue) (Com)