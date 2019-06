Ict: accordo Generali Italia-Google per innovare prodotti e servizi clienti retail e corporate (4)

- Fabio Fregi, Country manager di Google Cloud per l’Italia ha dichiarato che “la partnership che con Generali prende il via dall'Italia per estendersi a livello globale dimostra la capacità di creare, nel nostro paese, sinergie di successo che grazie alla tecnologia permettono di trasformare industrie tradizionali come il mondo assicurativo. L'accesso all'avanzata infrastruttura cloud di Google, servizi di machine learning all'avanguardia e strumenti di collaborazione intelligenti abiliteranno lo sviluppo di prodotti innovativi, come parte di un più ampio processo di digitalizzazione del Gruppo Generali. Siamo felici di intraprendere insieme questo percorso.” Francesco Bardelli, Ceo di Generali Jeniot e Chief business transformation officer di Generali Italia, infine, ha spiegato che “in Generali stiamo ridisegnando il modo di fare assicurazione e di offrire servizi ai clienti: oltre a protezione e sicurezza intendiamo offrire ai clienti più servizi di prevenzione e assistenza, e insieme alla Rete distributiva, una nuova modalità di interazione basata su immediatezza e semplicità. Forti della nostra expertise negli advanced analytics e nella connected insurance, testimoniata dalla recente nascita della società Generali Jeniot, oggi attraverso questa partnership acceleriamo ulteriormente nello sviluppo di servizi innovativi e nella costruzione di nuovi ecosistemi”. (Com)