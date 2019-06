Casapound: il danno erariale da 4,6 milioni per stabile Napoleone III è un calcolo folle

- “Il danno di 4,6 milioni di euro che l'occupazione avrebbe causato alle casse dell'erario è un calcolo semplicemente folle, basato sull'affitto continuativo degli appartamenti per 15 anni ininterrotti a 1.500 euro l'uno. Peccato che il palazzo al 26 dicembre 2003, data dell'occupazione, fosse vuoto da anni, un ufficio pubblico non a norma e per questo abbandonato a se stesso”. E’ quanto dichiara, in una nota, Casapound. "La cifra di 1.500 euro è troppo alta – prosegue la nota –. Nella stessa zona, un appartamento signorile di 110 metri quadri in via Merulana (più quotata di via Napoleone III) si trova a 1.400 euro al mese. La cifra è gonfiata e sbagliata”. Riguardo al debito con Acea la nota spiega: “L'associazione di promozione sociale Casapound (che è una cosa diversa rispetto al movimento Casapound Italia) aveva un regolare contratto con Acea per le utenze elettriche. Il gestore non ha però mai voluto installare dei normali contatori per ogni singola famiglia, mantenendo gli standard di tipo industriale. Dunque la cifra richiesta da Acea, pari a 300 mila euro (200 mila euro per le utenze più circa 100 mila di interessi, more etc) è troppo alta. Tuttavia l'associazione CasaPound ha offerto ad Acea 100 mila euro subito e la rateizzazione del resto del debito negli anni”. (segue) (Com)