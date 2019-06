Casapound: il danno erariale da 4,6 milioni per stabile Napoleone III è un calcolo folle (2)

- Casapound aggiunge nella nota che “lo stabile di via Napoleone III numero 8 rappresenta un valore aggiunto per un rione, l'Esquilino, simbolo del degrado della Capitale. Lo stabile oltre ad aver dato casa a famiglie italiane in difficoltà, ospita una sala prova musicale gratuita, una mostra permanente sulla cultura d'azione femminile e una sala conferenze dove negli anni sono stati svolti oltre 100 eventi dall'alto profilo culturale. Sembra che in Italia esista una sola occupazione, quella di via Napoleone III numero 8 a Roma – prosegue la nota –. Eppure si tratta dell'unica occupazione tricolore sulla penisola, a fronte di oltre 400 occupazioni rosse, quasi sempre fatiscenti, connesse allo spaccio di droga e all'immigrazione clandestina. Gli attacchi che con cadenza settimanale arrivano dal sindaco Virginia Raggi o dagli esponenti di sinistra sono di matrice ideologica”. E conclude: “Inoltre all'interno dello stabile di via Napoleone III non c'è la sede del movimento/partito politico CasaPound, che invece è dislocato in oltre 140 sedi sul territorio nazionale, dove si paga regolarmente un affitto”. (Com)