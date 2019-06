Maturità: tra ansia e soddisfazione studenti romani superano prima prova scritta, ora si teme l'orale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ansia, dizionario sotto braccio e sorrisi per esorcizzare la paura. Sono 50 mila gli studenti di Roma e del Lazio, che questa mattina hanno affrontato la prima prova scritta dell'esame di maturità, quella di italiano, sette tracce, divise in tre tipologie (A,B,C). "Questa mattina, prima di iniziare, c'era molta ansia, adesso sono più tranquilla - racconta Francesca, uscendo dal liceo scientifico Isacco Newton di Roma -. Penso sia andata bene, sono soddisfatta, ho impiegato 3 ore e mezza, pensavo molto peggio. Invece è stato molto più semplice di quanto credessi. Ho scelto la seconda traccia, il tema argomentativo sul progresso e l'illusione della conoscenza. Incrociamo le dita per la seconda prova". Le tracce dei temi che gli studenti si sono trovanti davanti erano il brano "Risvegli" di Giuseppe Ungaretti (tratto dalla raccolta "Allegria, Il Porto sepolto") e "Il giorno della civetta" di Leonardo Sciascia per quanto riguarda l'analisi del testo. Per il testo argomentativo gli studenti hanno scelto tra: l'importanza del patrimonio culturale, partendo da un libro di Tomaso Montanari, "Istruzioni per l'uso del futuro. Il Patrimonio culturale e la democrazia che verrà"; "L'Illusione della conoscenza", di Steven Sloman e Philip Fernbachl, che indaga sulla mente umana; "L'eredità del Novecento" con un brano tratto dalla raccolta di saggi "La cultura italiana del Novecento" di Corrado Stajano. (segue) (xcol2)