Maturità: tra ansia e soddisfazione studenti romani superano prima prova scritta, ora si teme l'orale (2)

- I temi di attualità vertevano invece sulla riflessione sull'importanza degli uomini di Stato per la storia del nostro Paese, partendo e traendo spunto da un discorso pronunciato in occasione dei 30 anni dall'uccisione, per mano della mafia, del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa; riflessione sul ruolo dello sport nella storia e nella società, partendo da un articolo di Cristiano Gatti (Il Giornale) che racconta del ciclista Gino Bartali. "Non so come è andata. Mi sono trovato bene con la traccia sul patrimonio culturale. Quindi aspettiamo", commenta Luca. "Io ho scelto la traccia sulla illusione della conoscenza, ma mi aspettavo qualcosa sull'ambientalismo e Greta Thunberg. L'ansia ci accompagnerà per le prossime prove", spiega Carlotta sorridendo. "Mi sono preparato sugli autori classici come Leopardi - dice Marco -, ma ci siamo preparati in generale un pò su tutto. Poi alla fine ho scelto la traccia di attualità su Dalla Chiesa, e credo sia andata bene". "Io non avevo preparato niente in particolare - ribatte un ottimista compagno di scuola - ma ho cercato di dare il meglio di me, come non ho fatto durante l'anno. Anche un 60 va bene. Daje". Ora, ci si inizia a preparare per la seconda prova, anche se per molti la vera incognita resta il colloquio, che comincerà la settimana prossima. "Lo scritto si fa, il problema resta sempre l'orale, può succedere di tutto. Speriamo bene - le parole di alcuni studenti romani - L'orale si teme sempre, vedremo come andarà con la busta, non sappiamo cosa aspettarci". (xcol2)