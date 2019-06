Sudan: ministri Esteri Igad riaffermano invito al dialogo per garantire transizione pacifica

- I ministri degli Esteri dell’Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad), riuniti oggi ad Addis Abeba per la 68ma sessione straordinaria del Consiglio dei ministri, hanno riaffermato la necessità di incoraggiare le parti a tornare al tavolo dei negoziati per portare a termine la discussione sulle restanti questioni rimaste in sospeso al fine di garantire una transizione “armoniosa e pacifica”. Nelle sue osservazioni di apertura, il ministro degli Esteri etiope e presidente del Consiglio dei ministri Igad, Gedu Andargachew, ha inoltre invitato le parti ad astenersi da dichiarazioni “incendiarie” e ad allentare la tensione, sottolineando gli sforzi compiuti dal primo ministro etiope Abiy Ahmed per mediare nella crisi nel tentativo di aiutare le parti a raggiungere una soluzione pacifica. Nel corso della riunione, si legge in un comunicato dell’Igad, si è discusso anche dei progressi compiuti nell'attuazione del processo di pace rivitalizzato in Sud Sudan, sottolineando la necessità di rispettare le deliberazioni emerse in occasione della 67ma sessione straordinaria del Consiglio dei ministri dell'Igad che si è di recenteriunita a Giuba. All'incontro hanno partecipato i ministri degli Esteri di Gibuti, Kenya, Somalia, Sud Sudan, Sudan e il ministro di Stato per gli Affari esteri dell'Uganda. (Res)