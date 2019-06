Grecia: Juncker, orgoglioso che Atene sia centrale per Europa ed euro

- Il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, si è detto orgoglioso che la Grecia sia "al suo giusto posto nel cuore pulsante dell'Europa e dell'euro". Le parole di Juncker sono giunte nel discorso che ha tenuto al Forum della Banca centrale europea, oggi in Portogallo. Juncker ha ricordato che "come ogni storia di successo europea" anche quella dell'euro "è piena di crisi e lezioni apprese. Troppo spesso perdiamo di vista a quanto siamo arrivati e il vero valore di quel successo. Oggi, voglio fermare l'orologio su sei momenti, sei lezioni nella storia che hanno forgiato l'euro e l'Unione europea come la conosciamo", ha detto. Le sei lezioni sono la crisi dei tassi di cambio del 1992, la crisi del patto di stabilità e di crescita del 2003, la Grecia del 2010, l'azione di Mario Draghi, la crisi greca del 2015, l'accordo nucleare iraniano e il ruolo internazionale dell'euro. (segue) (Beb)