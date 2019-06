Droga: Bernini (FI), massimo impegno per modificare legge 242/2016

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anna Maria Bernini, intervenendo al convegno "Non è mai leggera, è droga", organizzato al Senato dai gruppi parlamentari di Forza Italia, ha affermato che "saremo molto determinati a correggere la legge 242/2016, che ha reso portabile il commercio della cosiddetta cannabis light, perché la recente sentenza della Cassazione non appare sufficiente a vietarlo. Noi abbiamo le idee molto chiare in materia - ha aggiunto la presidente dei senatori di FI - abbiamo seri dubbi invece se anche questa distonica maggioranza di governo ce le ha, visto che la parte 'verde' ci dà retta mentre la parte 'gialla' organizza, come è stato fatto a Napoli, manifestazioni tese a sdoganare l'uso e la vendita della cannabis. Speriamo si mettano d'accordo. Riteniamo che la recente sentenza della Corte di Cassazione, pur importante", ha osservato il presidente dei senatori azzurri, "non sia sufficiente a vietare la vendita di queste droghe, quindi bisognerà modificare la legge e agire molto nel campo della comunicazione. E' condivisibile quindi che la Rai, il massimo editore dello Stato, svolga un'azione di informazione massiccia sulle gravi conseguenze che l'uso delle droghe, anche quelle presuntamente leggere", ha concluso Bernini, "determinano nella mente e nella vita specie dei giovani".(Rin)