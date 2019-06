Roma: Acea per il Teatro dell'Opera, "azienda sempre impegnata in sostegno cultura"

- Il gruppo Acea, membro della Fondazione del Teatro dell’Opera di Roma, in occasione della presentazione della nuova stagione operistica 2019/2020, prosegue la sua azione a supporto della Fondazione, per la promozione della cultura e dell’arte, intesi come strumenti di crescita e di sviluppo sociale per Roma e per il paese. Lo comunica l'azienda in una nota. "In quest’ottica si inserisce l’ingresso della multiutility nella Fondazione Teatro dell’Opera di Roma, formalizzato a dicembre 2018, volto a fornire il proprio contributo ad una delle più importanti istituzioni culturali della Capitale. Il gruppo Acea, primo operatore nazionale nel settore idrico e tra i primi player nazionali nell’energia e nell’ambiente, da sempre infatti coniuga le sue attività di business a un forte impegno nella valorizzazione dell’arte e della cultura". "L’ingresso nella Fondazione del Teatro dell’Opera - ha dichiarato la presidente di Acea, Michaela Castelli - ha segnato un momento importante per l’azienda nell’azione che da sempre svolge a sostegno della cultura nei territori nei quali opera. È un onore per noi poter supportare questa stagione operistica e promuovere la musica lirica e la danza classica al fianco del Teatro dell’Opera, che rappresenta un’istituzione fortemente radicata nel territorio della Capitale, allo stesso tempo orientata a una vocazione di respiro internazionale". (Com)